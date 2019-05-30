Просто омерзително! Сельская «Пятерочка» активно торгует просроченной едой

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Указав продавцу на просроченный товар, девушка была удивлена, когда на следующий день увидела ту же упаковку.

Сотрудники магазина, по просьбе покупателей, убирают просроченный товар на склад, а на следующий день снова его выкладывают.

Недовольная обслуживанием «Пятерочки», жительница Нижегородской области оставила свой отзыв в социальных сетях.

Россиянка собиралась приобрести в магазине упаковку вёшенки. Увидев несколько пачек с истекшим сроком годности, она сразу побежала к одному из сотрудников магазина. Указав на просроченный товар, девушка почувствовала, что сделала благое дело, все-таки грибы.

Однако, на следующий день она была удивлена, когда увидела те-же самые просроченные вёшенки на прилавке. Девушка также рассказала, что история с просроченными продуктами - это обычное дело для сельской «Пятерочки». А, так как это самый большой продуктовый магазин в данном населенном пункте, то приходится терпеть активную торговлю несвежей едой и быть крайне внимательным в выборе товаров.

Помимо просрочки, девушка написала про разницу в цене, между той, что указана на полках и той, что оказывается в чеке.

О том, что руководство не принимает никаких мер, это уже не удивительно.

По словам другой россиянки, условия в которых приходится работать сотрудникам сети супермаркетов, невыносимые.

Девушка собиралась устроиться на работу в «Пятерочку» в Краснодарском крае. Оказалось, что рабочая смена длится 14 часов, при этом обеденный перерыв всего 30 минут. Очевидно, что в с таким графиком работы при постоянной занятости, сложно следить за порядком, особенно, если этот порядок никому из управляющих не нужен.

Удивительно, что несмотря на то, в каком городе находится «Пятерочка», состояние магазина и обслуживание в целом, одинаково омерзительное.