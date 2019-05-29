Во всем виновата она? Мошенники на «Авито» прикрываются «Почтой России»

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Попытка купить игровую консоль обернулась для россиянина пустой потерей денег.

Житель Самары рассказал в социальных сетях, как попался на уловку мошенников на сайте «Авито».

Давнее желание приобрести игровую приставку взяло верх. Молодой человек решил воспользоваться проверенным интернет-сервисом объявлений. Найдя нужный товар, молодого человека немного удивила низкая цена, но продавец объяснил, что просто сделал скидку, так как хочет поскорее продать консоль.

Проверив все нужные документы, россиянин с радостью согласился купить товар за указанную цену в 10 000 рублей. Так как доставка с «Авито» была недоступна, продавец предложил сегодня-же отправить товар наложенным платежом «Почтой России». Однако, 50% от стоимости нужно было оплатить сразу после отправки посылки. Молодого человека немного смутило данное условие продавца, но его располагающая манера общения сняла все подозрения и парень доверился, а зря!

После фальшивого подтверждения об отправке, покупатель перевел на указанный счет 5500 рублей. На сайте, под объявлением, мошенник написал о продаже игровой приставки, прикрепив к сообщению фотографию чека.

Не имея никаких сомнений, молодой человек стал с нетерпением ждать свою посылку.

Через три дня, россиянин понял, что его обманули. Оказалось, что посылка не была отправлена, хотя трек-номер был действительно присвоен.

Расстроенный, он решил найти продавца на «Авито» и предъявить ему претензию. Мошенник наглым образом перебазировал свое объявление в другой раздел, указал другой город и номер телефона.

На заданные вопросы и просьбу вернуть деньги, продавец попытался заговорить зубы и прикрывался «Почтой России», якобы это она во всем виновата. После чего, выключил все телефоны и удалился из интернет-сервиса.