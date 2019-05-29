Порошенко «украл» серверы СНБО, чтобы избежать уголовного преследования - аналитик

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О потере серверов с гостайнами заявил секретарь нацбезопасности Александр Данилюк.

28 июня экс-министр финансов, а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, выложил на своей страничке Facebook видео, где показал своим подписчикам комнату хранения секретных данных и государственных секретов.

Комната оказалась полностью пустой — были сняты мониторы и вынесены серверы с данными, остался, как заявил Данилюк, только флаг Украины.

Информация тут же разошлась по СМИ — важные документы потеряны? Украдены? Неизвестно. Сам секретарь заявил, что их забрали сразу после роспуска и увольнения команды Порошенко.

Свет на ситуацию пролил бывший пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

На своей странице в Facebook чиновник заявил, что пропавшие серверы находятся на своих местах, а видео, предоставленное Данилюком не соответствует действиетльности.

Все сервера, стоящие в комнате в администрации президента, были когда-то арендованы Петром Порошенко, а после смены власти, они были возращены владельцу.

При этом, уточнил Цеголко, никаких секретных данных на них не содержалось.

«В СНБО есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами», — заверил чиновник.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов подтвердил, что Данилюк предоставил подложную информацию, а настоящий ситуационный штаб находится в другом месте под серьезной охраной.

Рассматривая эту ситуацию, аналитики пришли к двум версиям произошедшего.

Во-первых, Порошенко было бы выгодно забрать хранящуюся на серверах информацию. По информации СМИ, на экс-президента было заведено 5 уголовных дел.

Не исключено, что информации на серверах было бы достаточно для возбуждения новых дел. Потому их и поспешили «украсть», пока информация не просочилась в Медиа-пространство.

На серверы поступала информация из различных ведомств, по заверениям Цеголко, а значит «тайны» могли выйти боком не только для Порошенко, но и для членов его команды.

Также, есть вариант, что пропажа серверов — дело рук команды Зеленского, которая послужит либо для шантажа, либо как попытка подставить экс-президента в попытке кражи гостайны.

Однако большинство экспертов придерживаются мнения, что «кража», дело рук Петра Порошенко.