Получите, распишитесь! Безответственность «Почты России» привела клиентов в ярость

Сегодня, 04:37

«Почта России» приносит клиентам чужие бандероли, а их «срочность» сравнима со скоростью улитки.

По легенде, если оставить свою гневную жалобу в Twitter или другой социальной сети, то служба поддержки «Почты России» среагирует намного быстрее, чем при личной жалобе в одном из отделений. Именно поэтому многие разочарованные клиенты почты, оставляют посты с описанием своих проблем.

Один из клиентов, воспользовавшийся услугами федеральной почтовой службы, в своём Twitter написал о невероятной скорости доставки извещения с пометкой «срочно». «Срочно, ага. А почему вы мне раньше не приносили извещения?», - пишет разгневанный пользователь. Помимо «невиданной срочности» доставки, сотрудники почты ценны и тем, что умудряются терять посылки где-то по пути. «И так чехол потеряли, так у меня ещё две посылки в пути где-то бродят», - отмечает клиент почты.

Причиной недовольства ещё одного клиента стала вопиющая безответственность сотрудников почты. В его почтовый ящик были доставлены мелкие пакеты с посылками с Aliexpress. Пакеты были благополучно вскрыты и в одном из них оказалась вещь, которая была адресована другому заказчику. «Открываю пакеты, а в одном лежит вещь, которую я вообще не брала. Смотрю, а там не мои имя и квартира», - пишет разочарованная девушка. Получите, распишитесь, а потом делайте с этим, что хотите.

В большинстве случаев люди оставляют всё это без особого внимания, даже не пытаясь разобраться и предотвратить такие инциденты в дальнейшем. При этом все они пребывают в ярости от безответственности сотрудников «Почты России».

Во избежание подобных ситуаций, необходимо предпринимать какие-либо меры. Это так же может помочь в улучшении качества работы отделений почты и всей структуры в целом.