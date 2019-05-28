«Достало гнилье»: Клиенты «Магнита» требуют повысить качество продуктов

Сегодня, 22:25

То просрочка, то гнилые овощи и фрукты, жалуются потребители, а прибыль магазина все падает.



В соцсетях была размещена очередная жалоба на качество продуктов торговой сети «Магнит». Клиентка была недовольная гнилыми яблоками, которые купила в магазине. А ведь девушка молодая и прекрасно видит, чего не скажешь о пожилых старушках, которые возьмут, не глядя, а потом расстроятся дома из-за зря потраченных денег. А ведь они не могут пожаловаться официальному представителю в соцсетях, поэтому так и останутся «у разбитого корыта» да еще и с гнилыми яблоками в придачу.



Также стоит отметить, что с увеличением количества жалоб падает и прибыль магазина. Известно, что это происходит с 2017 года, так как уже в 2018 компания сменила владельца и Сергей Галицкий ушел, так как акционеры не видели прогресса, а на тот момент он не мог его дать.

При этом, известно, что в 2018 году прибыль «Магнита» уменьшилась на 4,4%, согласно источнику, а в первом квартале 2019 года «чистая» выручка стала вдвое меньше. Эксперты считают, что это связано с модернизацией и изменениями в компании и делают хорошие прогнозы. Что ж, остается только ждать исхода предполагаемой трансформации. Ведь покупателей «достало гнилье» и они хотят уже ощутимых результатов, но их пока нет.