Прикроют мракобесие? Призывы к убийству детей в эфире НТВ приговорят «шоу ненависти» в России

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Казнить школьников из Владивостока за выпускной в стиле Playboy предложил в прямом эфире бизнесмен Герман Стерлигов, разжигая тем самым атмосферу вражды и ненависти. Никто из журналистов не прервал ужасный монолог «эксперта».

В последнее время градус злобы и вражды на федеральных телеканалах просто зашкаливает. Россияне всё чаще возмущаются тем, что финансируемые государством СМИ пропагандируют насилие и пошлость. С ними согласны уже даже в Госдуме. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, будучи шокированным уровнем пошлости на ТВ, призвал министра культуры Владимира Мединского вмешаться и исправить ситуацию.

Похоже, скоро власти на самом деле будут вынуждены прекратить тот ужас, который творится сейчас в федеральных СМИ и прикроют это мракобесие, которое называют политическими ток-шоу. Возможно, сегодня для этого случилось уже более чем всё что нужно.

Так, на программе «Место встречи» на НТВ известный предприниматель и православный активист Герман Стерлигов в прямом эфире несколько раз нецензурно выругался, обсуждая случай во Владивостоке, где школьники отметили выпускной вечеринкой в стиле Playboy. «Эксперт» заявил ведущему, что несовершеннолетних «гуляк» следует казнить, и никто из присутствующих журналистов даже не прервал его. Более того, ведущий предложил обосновать Стерлигову свою позицию.

Несмотря на то, что авторы «Места встречи» не согласились с откровенно преступными заявлениями гостя, призывы к убийству детей в эфире НТВ могут спровоцировать закрытие «шоу ненависти» в России. Ведущие не прервали откровенно экстремистский монолог Стерлигова и, по сути, дали ему площадку для распространения опасных заявлений.

Похоже, в погоне за рейтингами и пропагандой «правильной» точки зрения, федеральные каналы просто «заигрались» и сами не заметили, как стали соучастниками вероятного тяжкого преступления. Роскомнадзор, который так отчаянно ищет признаки экстремизма в соцсетях и региональных СМИ, просто обязан принять соответствующие меры по итогам инцидента. Более того, на НТВ следует обратить внимание Следственному комитету РФ.

Вполне вероятно, что действия Стерлигова, а вместе с ним и авторов «Места встречи», можно будет квалифицировать как возбуждение ненависти либо вражды, а также как публичные призывы к экстремизму с использованием СМИ по статьям 280 и 282 УК РФ. Наказание за такого рода деяния - не казнь, но лишение свободы на приличный срок.