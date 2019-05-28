Там, где нет санкций: Россияне стали чаще выбирать для отдыха постсоветские страны

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Вероятно, граждане РФ и рады «укатить» в центральную Европу и на острова, да вот только зарплата не позволяет.

Согласно статистике Росстата, россияне за последние 3 года стали чаще выбирать для отдыха постсоветские страны. При этом самый высокий прирост туристов из России находится в Грузии (на 66%) и Узбекистане (на 56%).

Российские туристы предпочитают отдыхать там, где самое выгодное соотношение цены и качества, и так вышло, что такими странами являются постсоветские. За 2018 год в пятёрке лидеров по посещению россиян находится Абхазия, Казахстан, Украина, Эстония и Грузия.

Вполне возможно, что при выборе страны для визита одним из ключевых моментов выбора является выбор места без санкций против России из-за страха оказаться под их давлением. Также страны, в которых нет санкций более лояльны к приезжим российским туристам, что способствует благоприятному проведению отпуска.