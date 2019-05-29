500 000 за ЭТО!? Россияне высмеяли «элитную» одежду Меланьи Трамп

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Работать год для того, чтобы купить подобное «стильное» платье - для российских девушек перебор.

Дональд Трамп первым из зарубежных политиков лично поприветствовал нового императора Японии Нарухито. Во время визита в Японию президента США сопровождала супруга Меланья Трамп. Известная своим чувством стиля и элегантностью, первая леди Америки и на сей раз предстала в изысканном образе. Меланья выбрала платье Каролины Эрреры за 5847 фунтов стерлингов. В пересчёте на российскую валюту, эта сумма составляет почти 480 тысяч рублей.

Фото опубликовано на сайте www.express.co

Однако российские девушки не оценили наряд первой леди. Во-первых, прекрасная половина считает, что сама идея работать практически год для того, чтобы купить себе подобное платье не внушает оптимизма. По мнению «модниц» России, подобные незатейливые платья можно купить на ближайшем базаре за символические 900 рублей.

500 000 за ЭТО?! – девушки выражают неодобрение весьма эмоционально. Вероятно, среднестатистические жительницы России не могут позволить себе подобные наряды, поэтому в них говорит зависть? Или пережитки взрывных девяностых дают о себе знать? Яркий макияж, сумасшедшие принты – все эти атрибуты модниц девяностых годов считались верхом ухищрений стилистов. Вероятно, именно поэтому, платье простого кроя и спокойных оттенков Меланьи Трамп вызвало столько негатива в свой адрес.