«Людей из квартир выгоняют!»: Россияне взбесились от желания Набиуллиной продолжать кредитную кабалу

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Пока россиянам не хватает зарплат на еду - глава центробанка РФ рекомендует продолжать брать займы.

Недавно Эльвира Сахипзадовна Набиуллина раскритиковала идею о том, что необходимо запретить деятельность микро-финансовых организаций, хотя ранее вместе с председателем Совета Федерации, Валентиной Матвиенко, предлагали запретить это кредитование. Но, видимо, глава ЦБ РФ считает, что россиянам не вредит это. Сами же россияне взбесились от желания Набиуллиной продолжать кредитную кабалу.

А взбеситься были причины. Согласно недавнего проса, почти 1/4 россиян экономит на еде - это значит, что им не хватает зарплат на нормальное пропитание, не говоря уже о путешествиях, развлечениях или просто сбережениях. Из-за этого многие прибегают к займам в микро финансовых организациях (МФО), что ещё больше усугубляет ситуацию. Пользователи сети отмечают: «Людей из квартир выгоняют!», - говоря о последствиях займов, которые Набиуллина поощряет.

Сама же председатель ЦБ понимает, что россияне прибегают к этому чтобы прожить «от зарплаты до зарплаты», и то, не всем хватает, как показали опросы. Именно это и видит решением ситуации Эльвира Сахипзадовна, но никак в упор не видит проблему того, что из-за кредитования по сумасшедшим ставкам россияне ещё больше уходят в нищету. Коллекторы также добавляют «лоска» мнению главы ЦБ, которые и выгоняют людей из их же квартир за долги.