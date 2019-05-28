Сотрудники «Аэрофлота» едва не разбили еще один «Суперджет»

Сегодня, 05:32

Уже второй самолет за последний месяц оказался в чрезвычайной ситуации, крушения удалось избежать по чистой случайности.

Бывают случаи, когда при стечении определённых обстоятельств происходит трагедия в виде крушения самолета, но в большинстве случаев это вина сотрудников авиакомпаний, которые из-за своей невнимательности подвергают опасности экипаж весь экипаж. На этот раз чудом удалось избежать аварии на борту еще одного «Суперджета». Рейс Москва – Ижевск чуть не стал последним для многих людей.

Проблема оказалась в тросе заземления, который не был убран при взлете судна. Провод необходим для удаления статического электричества, которое накапливает самолет во время трения о воздух. Один конец крепится за сам борт, а другой за штырь находящийся на земле.

Трос должен был остаться на земле, в отведенном для этого ему месте, но в этот раз его поместили в нишу для шасси, этого, к сожалению никто не обнаружил. В момент прибытия к месту назначения, пилоты, как обычно, выпустили шасси и помещенный туда трос размотался и стал биться о самолет. Стюардессы не знали в чем причина, поэтому на жалобы характерного стука, они не могли ответить.

Посадка произошла в штатном режиме, потому что пилоты не подозревали, что их отделяет от гибели еще всего несколько пробоин самолета. Пассажиры могли отправиться в последний путь вместе с экипажем.

Уже после посадки во время проверки обнаружили шесть пробоин в руле высоты, около пяти пробоин пришлось на панели авиасудна, была задета силовая установка.

В данный момент ведётся разбирательство по поводу аварии, а самолет отстранен от полетов. Из-за невнимательности сотрудников, которые осматривают аппарат могла произойти еще одна трагедия, которой случайно удалось избежать.