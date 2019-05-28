Россияне раскрыли тайну плохой работы Почты России

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Граждане массово озадачились вопросом – почему у почтового оператора уходят месяца на пересылку корреспонденции?

Жалобы на работу Почты России в последнее время обрели массовый характер. Длительное ожидание почтовых отправлений не прибавляет оптимизма клиентам. Даже используя возможность отслеживать посылку по трек-номеру, никто не гарантирует её своевременное прибытие в пункт назначения. Клиентка, узнав, что посылка доставлена в Москву, не может понять, почему уже месяц отправление не могут вручить адресату. Более опытные клиенты, уже не раз воспользовавшись услугами Почты России, успокаивают огорчённую девушку.

«Это Почта России, смирись» - даже прождав три месяца, россияне не растеряли ироничного настроения. Однако не все клиенты настроены к компании настолько добродушно. Есть и те, кто на собственном опыте решил убедиться, как именно Почта России скрывает тайну долгой доставки посылок.

Ещё в далёком 2013 году инициативные молодые люди при отправке посылки из Крыма в Москву, решили проверить, каким путём она попадёт в пункт назначения. Результаты удивили многих пользователей сети.

Оказалось, что посылка дошла до адресата всего за неделю, однако потом поехала путешествовать по России дальше, и доехала до Новосибирска. Оттуда она вернулась в Москву, попутно побывав в городах, которые находились на пути. К адресату она поступила согласно канонам доставки Почты России – лишь спустя месяц – на 38 день.

Тайна долгой доставки Почты России оказалась частично раскрыта – посылкам попросту устраивают турне по стране. Остаётся непонятным самое главное – мотивы таких отправлений. Неужели самой компании не будет дешевле выгрузить доставленные в Москву грузы, и ехать в тот же Новосибирск с другой партией посылок? Зачем везти лишний груз? Или подобным образов Почта России создаёт видимость работы? Однако судя по длинным очередям, работы у службы доставки и без того хватает, зачем создавать дополнительные проблемы и себе, и людям?

Одну величайшую загадку журналисты уже разоблачили – шоу «Битва экстрасенсов» пало под натиском объёмного расследования Бориса Соболева. Осталось дождаться внедрения корреспондента на работу в Почту России, дабы до конца раскрыть тайну долгой доставки посылок.