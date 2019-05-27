Гусь свинье не товарищ: Водители Яндекс.Такси «по-братски» просят отменить короткую поездку и берут за нее плату с карты

Сегодня, 20:32

Получить деньги без шума и пыли? Это к предприимчивым водителям Яндекс.Такси. Клиенты поделились в соцсетях случаями обмана со стороны таксистов ради легкой наживы.

Яндекс.Такси является достаточно популярным сервисом по всей России и насчитывает огромное количество не только клиентов, но и водителей и всех необходимо контролировать, что достаточно сложно. Для того-то, по всей видимости, и существует служба поддержки Яндекс.Такси в соцсетях. Известно, что на данный момент клиенты жалуются на то, что водители «по-братски» просят отменить короткую поездку и берут за нее плату с карты.

Как это происходит? Водитель звонит и говорит, что не может найти клиента или уже долго не может доехать, или что он вообще в другом районе и просит отменить поездку. Подозрения закрадываются потому, что зачастую это происходит из-за слишком короткого пути, по которому должен ехать клиент. Если пассажир соглашается, то он автоматически становится виновным в том, что поездка не состоялась и деньги в его карты списываются все равно.

Вуаля! Таксист никуда не поехал еще и деньги за это получил. По итогу же - гусь свинье не товарищ, «по-братски» решить вопрос не получилось. Пользователи, конечно, возмущены подобным поведением и служба поддержки постоянно на связи с ними, но проконтролировать абсолютно каждого практически невозможно: в некоторых случаях клиент все же может оспорить такую поездку. Хотелось бы, чтобы таксисты были честнее к своим пассажирам, ведь именно качественная работа приносит больший доход.