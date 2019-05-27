Утечке - бой!

Сегодня, 18:45

ЕГЭ стартовало без нарушений, сообщает Рособрнадзор.

Сергей Кравцов, глава Рособрнадзора, уверяет – все сайты, предлагающие задания для подготовки к ЕГЭ проверяются его министерством регулярно. Более того, после проверки все задания признаны фальшивыми.

Утечкам объявлен официальный бой. По обнаружении сайта такого рода информация отправляется дальше к правоохранительным органам. По статистике, с каждым годом количество таких сайтов уменьшается. Более того, на этот момент не зарегистрировано ни одной хакерской атаки на ресурсы, в том числе, портал видеонаблюдения. В последний раз атака произошла на смотриегэ.ру в далёком 2018 году. Причём, по сведениям «Ростелекома», атака была отражена полностью.

27 числа начался основный цикл сдачи ЕГЭ, «открыли сезон» литература и география.