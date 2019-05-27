Суд не за горами? Клиентка решил проучить «Магнит» за обманчивые ценники на товаре

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Терпение покупателя лопнуло, когда он увидел разницу в 60 рублей между реальной и фактической стоимость продукта. Наказать магазин мужчина решил с помощью YouTube.

Клиент решил проучить «Магнит» за обманчивые ценники на товаре. Очередной россиянин столкнулся с беспределом в магазинах, который продолжается долгие годы. Недовольство сразу же было адресовано аккаунту супермаркета в Twitter. Дело в том, что купленный мужчиной товар по своей реальной стоимости существенно отличается от того, что указали на этикетке работники «Магнита».

Мужчина доверился ценнику, но уже после покупки ужаснулся: он переплатил 60 рублей. Теперь он хочет, чтобы «Магнит» понес наказание за обманчивый ценник. Клиент пообещал записать и опубликовать на YouTube видео с доказательствами инцидента, чтобы как можно больше россиян узнали о халатном отношении «Магнита» к актуальным ценам.

Возможно, и суд не за горами? Такое видео действительно может сплотить всех, кто пострадал от обмана «Магнита». По супермаркету уже давно плачет коллективный иск в суд. Работники даже иногда позволяют себе заклеивать установленные электронные ценники бумажными. Человек может купить товар по одной цене, а продадут его по другой, которую только что наклеили. Все это слишком пахнет махинациями, поэтому пора объяснить работникам «Магнита» о важности того, что написано на ценниках.

В некоторых супермаркетах работники повадились вешать предупреждающие таблички. На них указано, что по «техническим причинам» стоимость может отличаться от заявленной. Удобная позиция для наживы, но противоречивая сточки зрения закона. Несмотря на то, что «Магнит» откликается на жалобы клиентов, проблема с ценами мало где решается.