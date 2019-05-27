«Спасибо» SSJ-100: S7 может завышать цены на билеты из-за кризиса «Аэрофлота»

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Проблемы национального оператора не заканчиваются на одном лишь «Суперджете», что наглядно доказывают соцсети.

По всей видимости, все отечественные авиакомпании прекрасно осознают, что как бы сильно они не старались, все равно им суждено остаться в тени такого гиганта, как «Аэрофлот». Однако, уже совсем скоро ситуация может в корне измениться. Проблема, прежде всего, в том, что сибирская компания S7 пристально следит за своим непосредственным конкурентом и может попытаться «подсидеть» «Аэрофлот», воспользовавшись разразившимся кризисом, связанным с самолетами SSJ-100, чьи массовые недостатки вскрыла недавняя катастрофа в аэропорту «Шереметьево».

Явно не зря Владимир Объедков, генеральный директор S7, говорил ранее о том, что компания уже в скором времени планирует повышение цен на перелеты, потому выделенный денежный ресурс якобы постоянно съедается. Не стоит недооценивать предпринимательские способности людей, стоящих за S7. Они явно ознакомлены с регулярными жалобами, авторы которых утверждают, что «Аэрофлот» регулярно теряет их багаж, не представляя в полном размере заявленный сервис. Все это накладывает весьма существенный отпечаток на то, как себя на рынке в ближайшее время будут вести представители S7, прекрасно осознающие, что многие пассажиры «Аэрофлота» теперь перейдут к ним.

Ситуация такова, что руководство «Аэрофлота» может лишь сказать неутешительное «спасибо» самолету SSJ-100, который на международном поприще выставил репутацию родной авиакомпании в весьма сомнительном свете. Логично, что в таких условиях S7 начинает повышать цены, используя кризис «Аэрофлота» в своих интересах. Пока главный российский перевозчик не возьмется наконец «за голову», то ситуация не изменится никоим образом, а конкуренты вероятно будут лишь становиться сильнее.