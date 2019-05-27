Отстояли сквер? Отстоим и цены! В Екатеринбурге устроили митинг из-за роста цен на метро

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Акция в Екатеринбурге прошла под организацией движения Freebus, которые выступают за бесплатный проезд для обучающихся.

После митингов и акций в защиту сохранения сквера от постройки храма, жители Екатеринбурга, а точнее учащиеся, выступили против повышения цен проезда на метро. Депутат гордумы Андрей Пирожков встал во главе протестующих против повышения стоимости проезда на общественном транспорте. Жители решили, что если они отстояли сквер, то отстоят и цены.

С середины мая проезд составляет 32 рубля для метро, другой транспорт пока не превышает цену в 28. Депутат считает, что стоит разобраться с транспортной реформой, прежде чем начинать повышать на него цены. Доход постоянно растет, но тем не менее имеющие доходы показывают убыток, что парадоксально. Никакая реформа не сработает если начнется дележка «кормушки».

Пирожков уже в третий раз устраивает подобный митинг, выступая против повышения цен. Кроме этого требует отменит плату в общественном транспорте для студентов-очников в дневное время. Сейчас проезд в метро стал дороже из-за необходимости обновить вагонные составы. Мэрия закупила два поезда и запланировала дорогостоящий ремонт. Но, по мнению многих, от этого не должны страдать учащиеся учреждений.