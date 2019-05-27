«РЖД, не по-братски это!»: Пассажиры пожаловались на отсутствие кондиционеров в вагоне

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Заплатив за место в вагоне с кондиционером, пассажиры были вынуждены страдать от жары.

На дворе 2019 год, и пассажиры Российских железных дорог недоумевают – почему у перевозчика такие сложности с кондиционерами. Даже заплатив за место в вагоне с кондиционером, тебе не гарантируют комфортную поездку. Девушка пытается призвать к ответу РЖД, иронично отмечая «РЖД, не по-братски это!».

Чем обусловлено подобное отношение компании к собственным пассажирам? Неужели перевозчик «расслабился» из-за понимания, что конкурентов на железной дороге у РЖД практически нет? Если тенденция с отсутствием клиентоориентированности в сервисе компании продолжится, клиенты могут запросто уйти. На дальние дистанции пассажиры смогут летать на самолётах – тем более, что на популярные маршруты авиакомпании предоставляют субсидированные авиабилеты по сниженной стоимости.

Люди, которым понадобятся поездки на ближние дистанции, могут руководствоваться принципом «мне ехать недолго, могу и потерпеть». Однако разве пассажиры, которым приходится терпеть сервис – это показатель успешной прогрессивной компании?

Руководство РЖД пытается усовершенствовать услуги, однако пока что улучшения касаются лишь европейской части России. На остальной огромной территории в вагонах процветают пережитки нищеты времён распада Советского Союза. Причём происходит это на фоне постоянного роста цен даже на билеты в плацкартные вагоны.

Пока руководство РЖД не начнёт хотя бы небольшими темпами становиться более клиентоориентированной компанией, пассажирам придётся всё также в сети доказывать свою правоту, пытаясь призвать РЖД к ответу.