Манипуляция - не порок? Водитель «Яндекс. Такси» насильственно просил отменить поездку

Сегодня, 07:01

Таксист не приехал к указанному месту за пассажиром, при этом грозился кататься за счет россиянина весь день.

Озадаченный поведением таксиста, молодой человек написал о случившемся в социальных сетях. Поиск машины в приложении занял всего несколько секунд. А заявленное время ожидания было не более 5 минут. Однако, время подачи машины постоянно увеличивалось.

Начав переписку с водителем, молодой человек хотел узнать причину задержки. Однако, удивился хамскому ответу. Таксист обозвал россиянина тупым и заявил, что будет через 10 минут. К тому-же, дождаться машину в интересах парня. По поводу жалоб в службу поддержки, водитель с издевкой ответил, что они ничего не сделают - это всего-лишь сервис, в обязанности которого входит соединение водителя с клиентом. Также, смелый работник «Яндекс. Такси» заявил, что сам отменять заказ не будет, потому что тогда ему на счет не упадет минимальная стоимость за "оказанную" услугу. Далее, с сарказмом он попытался припугнуть пассажира, сказав, что может нажать кнопку «в пути» и таким образом кататься за счет россиянина весь день.

После окончания диалога, молодой человек почувствовал себя крайне униженным и оскорбленным. С каких это пор манипуляция перестала быть пороком? Зачем прибегать к подобному насилию, чтобы заставить пассажира отменить заявку?

Работники «Яндекс. Такси» уже совершенно ничего не боятся. Мало того, большая часть представителей такси ездит без лицензий, так еще и ведут себя неподобающим образом.