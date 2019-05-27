Уклониться не выйдет? Минобороны намерено ужесточить правила призыва в армию

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Признанные негодными к службе по состоянию здоровью призывники должны проходить комиссию дважды в год, считают в ведомстве.

В апреле 2019 года президент Владимир Путин во всеуслышание заявил, что Россия широкими шагами движется в сторону «профессиональной» армии, в то время как срочная служба по призыву уходит в прошлое. И только выдохнули будущие призывники, не горящие желанием отдавать долг Родине, как Министерство обороны неожиданно заговорило об ужесточении правил призыва.

Как следует из сообщения «Известий», Минобороны выступило с предложением о внесении поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Предложенные поправки могут значительно осложнить жизнь тех, кто намеревался уклониться от армии с помощью покупки заветных справок о непригодности к службе, так как теперь призывников, ранее получивших отсрочку, могут обязать дважды в год перепроверять здоровье у врачей во время призывных кампаний для подтверждения наличия заболеваний.

Для более эффективной борьбы с уклонистами комиссии смогут направлять «подозрительных» призывников на дополнительное обследование в госпиталь, исключив возможность использования поддельных медицинских заключений.

Одобрение предложенных ведомством поправок грозит уклонистам большими проблемами. По всей видимости, теперь число годных к службе молодых людей значительно увеличится, а недобросовестные врачи, промышлявшие продажей поддельных заключений, потеряют клиентов.

Стоит отметить, что инициатива Минобороны вызвала оправданное беспокойство не только у юношей призывного возраста, но и у экспертов, посчитавших, что введение подобных мер может не лучшим образом отразиться на молодых людях, действительно имеющих серьёзные проблемы со здоровьем вплоть до инвалидности.