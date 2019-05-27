Патриарх Кирилл в деле? В карман депутата Ресина могут уходить пожертвования на строительство храмов РПЦ

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Депутата в прошлом обвиняли в создании строительных пирамид, покровительстве мошенникам и взятничестве. Теперь чиновник вероятно «помогает» патриарху Кириллу.

Русская православная церковь строит в среднем три храма в сутки, заявил накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам патриарха, всё это делается для людей, а вовсе не говорит о том, что РПЦ имеет много денег. Такая бурная деятельность вокруг, казалось бы, обычных церквей действительно не может указывать на то, что РПЦ некуда девать деньги, ведь даже в столице их строительство ведётся на добровольные пожертвования. Однако при этом возникают подозрения, что не все пожертвования направляются на храмы, часть средств может оседать в карманах «помощников» церкви и даже самого патриарха.

Как следует из данных, опубликованных информационным агентством «Благовест-Инфо», для сбора средств московской епархией был создан Фонд «Поддержки строительства храмов г. Москвы». Одним из кураторов «строительной программы» стал депутат Государственной Думы и советник патриарха по вопросам строительства Владимир Ресин. Личность данного депутата вызывает особый интерес. Владимир Иосифович за годы успешной карьеры успел попробовать себя в качестве заместителя Лужкова, заместителя Собянина и даже врио мэра Москвы. Однако в полной мере проявил себя в строительной сфере и стал даже заслуженным строителем Российской Федерации. Вопросы вызывает прошлое депутата, которое не единожды было запятнано и теперь недвусмысленно намекает на то, что в данной Программе строительства храмов всё не так чисто.

Так, в 2000-х годах заместителя Лужкова обвинили в создании строительных пирамид и покровительстве мошенникам. В тот же период нелестные замечания в адрес Ресина прозвучали и от самого Лужкова. Как отметил однажды бывший мэр Москвы, Ресин придерживается философии зарабатывания денег с полным пренебрежением к качеству. Свои слова Лужков подкрепил тогда жалобами жильцов одной из новостроек, возведенных под руководством «заслуженного строителя», и снимками, наглядно демонстрирующими его «успехи».

Впрочем, на этом «грязные пятна» в биографии советника патриарха Кирилла не заканчиваются. В 2017 году в его адрес поступили обвинения в получении взятки пентхаусом стоимостью около $10 млн. Обвинителем выступил известный бизнесмен Сергей Полонский, но депутат по традиции вышел сухим из воды.

Казалось бы, храмы в столице активно строятся, добровольные пожертвования уходят на благое дело, все счастливы. А особенно счастлив Ресин, которого, несмотря на столь сомнительные достижения и «пятна» в биографии, всё равно приблизили к богатой православной «кормушке». Возникает справедливый вопрос, а не уходит ли часть средств, пожертвованных Фонду, в карман чиновника. Но ещё интереснее, почему патриарх Кирилл, который не может быть не осведомлён о прошлом своего советника, всё же подпустил его к столь важной миссии. Не говорит ли это о том, что глава РПЦ может быть тоже в деле?