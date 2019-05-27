Главное продать? «Wildberries» отказал клиенту в диагностике MacBook

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За 45 суток магазин не произвел нужной проверки неработающего девайса.

Молодой человек из провинциального городка решил, наконец-то, сменить свой старенький ноутбук на новый. Проведя мониторинг цен, остановился на проверенном и надежном, по его мнению, интернет-магазине. На Wildberries данная модель MacBook как раз была со скидкой, а условия доставки самыми приятными. Буквально через несколько дней россиянин, со счастливой улыбкой на лице, уже держал в руках свою посылку. Но, спустя 3 недели, новенький модный девайс перестал включаться. Сильно расстроившись, парень решил сдать ноут на ремонт обратно в магазин. Так как в его маленьком городке никаких подобных сервисных центров не было.

Покупатель представить себе не мог, насколько долго все это мероприятие может затянуться.

В начале апреля ноутбук был сдан обратно в пункт выдачи Wildberries. На руки выдали акт приема-передачи. Установить причину поломки обещали в течении 45 дней.

Время от времени, молодой человек звонил по горячей линии, узнать о результатах экспертизы, так как, чем быстрее к нему вернется его MacBook, тем скорее он сможет возобновить свою работу.

Однако, на том конце провода, размеренным и недовольным голосом ему отвечали: «Товар находится в сервисном центре, ждите 45 суток».

Безмерно расстроенный россиянин почувствовал себя униженным и «недостойным» уважительного отношения «Wildberries». Ему показалось, что интернет-магазин умышленно затягивает сроки проверки, чтобы в конечном итоге просто отказать в диагностике. Получается, что магазин заинтересован лишь в том, чтобы продать тот или иной товар, а вот гарантийное обслуживание прописано только на бумаге.

«Меня не интересовал возврат денег, об этом я пояснил продавцу в акте при сдаче ноутбука. Я искренне надеялся на оперативность решения моей проблемы путём ремонта или замены на аналогичный товар»,- пишет молодой человек.

Теперь, главное чтобы MacBook вообще отдали, пусть даже не проверенный, либо вернули деньги.