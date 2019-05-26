Через месяц будем: Такси «Максим» побил антирекорд по приезду на вызов

Сегодня, 20:08

Одному из пассажиров агрегатор пообещал прислать машину через 23 дня.

Зачастую пассажиры предпочитают такси автобусам и трамваям по одной причине – машина прибывает быстро и везет без остановок возле каждого столба. Зачастую между заказом машины через агрегатор до прибытия автомобиля проходит не более десяти минут.

Однако это лишь в том случае, когда дело не касается такси «Максим». Недавно сообщалось о том, что скоростью подачи авто недовольны жители Самары. Одна из жительниц города гневно писала о том, что ей пришлось ждать под дождем полтора часа, прежде чем водитель явился.

Однако это оказались просто семечки по сравнении с тем, сколько придется ждать автомобиля от «Максим» пассажиру из Челябинска. Если верить агрегатору, машина по вызову с водителем Юрием приедет через 23 дня – через 34339 минут. «Максим», как выяснилось, побил антирекорд по приезду на вызов, и даме из Самары приедятся еще восхищаться скоростной реакцией ее водителя.

Пользователи пояснили, что таким образом «Максим» может вымогать у клиентов деньги, дескать, хочешь, чтобы машина приехала быстрее – доплачивай, а так извини, через месяц только будем!

Некоторые принялись винить самого заказчика, мол, он мог сам указать такой срок или город в заказе перепутал. А остальные вспомнили старика Эйнштейна и его Теорию Относительности:

«Просто при скорости, близкой к скорости света, время во внешнем мире течет гораздо медленнее, чем в разогнавшейся машине»

, - отшутились комментаторы.