Довезет, куда сможет: Шофер «Яндекс.Такси» на «консервной банке» испугался песчаной дороги

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Таксист признает для своей «ласточки» только асфальт, поэтому выражает клиентам недовольство маршрутом.

Шофер «Яндекс.Такси» на «консервной банке» испугался песчаной дороги. Клиент «сдал» капризного водителя в Twitter. По словам пассажира, в его маршруте присутствовало около 200 метров не заасфальтированной песчаной дороги.

Неожиданно шофер начал выражать недовольство. Он заявил, что предназначение такси – ездить по асфальту. Пассажир сообщает, что машина была в плачевном состоянии – вся гремела. Неудивительно, что шофер «Яндекс.Такси» выдумывает байки о том, где нужно ездить таксистам. Вероятно, водитель и сам боится, что его «ласточка» вот-вот развалится, прям на ходу.

Такая машина довезет не по указанному адресу, а туда, куда сможет. Скажите спасибо и на этом, как говорится. Но ведь важно не только то, что человек привезен, но и то, как он привезен. Пассажир справедливо недоумевает: как такую «консервную банку» пропустили в списки, раньше машины «Яндекс.Такси» всегда радовали глаз и не гремели. Действительно, странно.

Во-первых, от таких авто страдает имидж «Яндекс.Такси», поддержание которого на позитивном уровне и так дается компании с большим трудом. Во-вторых, пассажиру может быть просто некомфортно ехать в шуме и тряске. В-третьих, разваливающаяся машина может легко спровоцировать ДТП. «Яндекс.Такси» уже отреагировали на жалобу, чтобы обезопасить своих пассажиров от сомнительных авто.