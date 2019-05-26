К 2020 году россияне будут получать $2700 или почему рейтинг Путина побил антирекорд

Сегодня, 17:28

Президенту хорошо удавалось обещать, но с выполнением обещаний, очевидно, возникли проблемы.

На днях Россию всколыхнула новость о катастрофическом падении рейтинга президента Владимира Путина. Впервые за 13 лет этот показатель оказался на грани фола. И, возможно, этому есть простое объяснение. После окончания одного из своих президентских сроков и перед тем, как стать главой правительства, в 2008 году, Владимир Владимирович заявил, что у России нет выбора, кроме как становиться инновационным, социально ориентированным государством с конкурентными сырьевыми преимуществами.

Глава государства перед собственным премьерством пообещал в три этапа превратить страну из поставщика нефти-сырца по бросовой цене в государство с био- и нанотехнологиями, способными выдержать глобальную конкуренцию, и лидирующим положением в мировом хозяйстве. До 2012 году Россия должна была подготовиться к прорыву, к 2017 году этот прорыв совершить, а к 2020 году закрепить достигнутые результаты.

Однако за прошедшие годы, выяснилось, что выбор у России появился. И обычный гражданин, не искушенный в политтехнологиях и межгосударственных экономических потоках, наблюдает, как внедряется непопулярная пенсионная реформа – это в государстве, которое без пяти минут «лидер мирового хозяйства». Кроме того, уже в ноябре текущего года по сценарию КНДР Россия отключится от глобального интернета и замкнет своих граждан в Рунете. Мировая цена на нефть – до сих пор главный фактор формирования госбюджета, при том, что уже к 2017 году россияне «должны были соскочить с нефтяной иглы». Осталось только дожить до 2020 года, когда в стране должны потечь молочные реки с кисельными берегами, на работе, как в песне, «будут вкалывать роботы, а не человек», а граждане в среднем будут получать $2700 в качестве заработной платы.

Квартирный вопрос президент тоже обещал решить к 2020-му. Каждая семья из трех человек будет обеспечена жиплощадью не менее 100 квадратным метров, а более половины граждан достигнут уровня «средний класс». До 2020-го осталось чуть больше года, и люди, вполне вероятно, все меньше верят в обещания российского лидера. Исходя из этого, понятно почему рейтинг Путина побил антирекорд. Впрочем, возможно, на мнении людей сказались антироссийские санкции, которые не так просто обойти, как бы ни храбрились власти, или тот факт, что российские военные до сих пор находятся в Сирии, хотя активные военные действия там не ведутся и много других факторов, более мелких, но в совокупности очень значимых.