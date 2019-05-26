Срочно - значит дороже? Водитель Uber заставил «поплохевшую» клиентку доплатить за поездку

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В службе такси назвали поведение шофера «неприемлемым».

Никто из нас не застрахован от внезапного плохого самочувствия. Резкий скачек давления или сердечные проблемы могут застать человека где угодно, даже на улице. Приходится незамедлительно вызывать такси и мчатся либо домой, либо в больницу.

Девушка, не предполагавшая, что таксисты могут быть такими жестокими, рассказала неприятную историю.

Находясь ранним утром в помещении аптеки, девушка почувствовала резкое недомогание. Решив, что необходимо срочно добраться до дома и прийти в себя, она вызвала службу пассажирских перевозок Uber.

Каково же было удивление и негодование, когда, по словам девушки, водитель компании отказался везти за установленную сумму и заставил «поплохевшую» клиентку доплатить за поездку. Получается, срочно — значит дороже? Вероятно, шофер даже не попытался посочувствовать девушке и стремился только обогатиться.

В службе поддержки отреагировали на ситуацию и обещали разобраться с причинами такого поведения из подопечного.