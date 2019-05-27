«Боже... Куда еще дороже?!»: Россияне из-за цен в «S7» становятся грустными

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На Сибирском транспортном форуме выступил с сообщением генеральный директор Авиакомпании «S7». Сообщают СМИ.

Владимир Объедков признался, что аренда аэропортов и обслуживание самолетов «съедает» больше выделенного на то денежного ресурса. Также, гендиректор отметил, что если меры государственной поддержки отрасли не будут усилены и не станут более адресными, то оставить этот уровень доступности перевозок будет неимоверно сложно. И, в случае, если ситуация не изменится, то повышение цен на перелеты придется значительно увеличить.

После такой информации хочется схватиться за голову и сказать: «Боже, куда еще дороже?». Ведь, на самом деле, цена на перелеты внутри страны, итак, достаточно высокая. А, если предположить, что россияне будут меньше летать в отпуска, то скоро могут стать грустными.

Владимир так-же сообщает, что за последнее десятилетие число пользователей «Сибирской» авиалинией выросло в три раза. Он также подчеркнул, что убытки авиакомпании за 2018 год побили все рекорды и составили 50 млрд руб.

Исходя из экономического состояния страны, повышения среднего уровня заработной платы не предвидится. Поэтому, некоторые россияне скорее всего не смогут себе позволить пользоваться услугами авиаперелетов и будут искать компромиссное решение.

Отметим, что Владимир Объедков с 2009 года занимается развитием бизнеса и повышением эффективности системы управления холдинговой системы S7. Благодаря ему, все это время, несмотря на сложную экономическую ситуацию, и нестабильный объем пассажирских перевозок, «Сибирь» является дееспособной.