Веселитесь, но не нарушайте: Дудь похвалил скандальных выпускников из Владивостока

Сегодня, 11:10

Директор школы должна гордиться своими раскрепощёнными учениками, а не писать заявление об уходе, полагает журналист.

Скандал на «последнем звонке» в школе №74 Владивостока вызвал широкую реакцию общественности. Появились петиции в защиту скандальных выпускников, а значимые общественные фигуры высказали своё мнение относительно произошедшего, почему-то получившего эпитет «БДСМ».

Ксения Собчак не увидела в этом никакой проблемы, а депутат-пуританин Виталий Милонов ожидаемо назвал выходку школьников «адом». Не стал отмалчиваться и Юрий Дудь, опубликовавший восторженный пост, где похвалил «класс свободных людей», понимающих, что праздники существуют для веселья.

Впрочем, осторожный журналист, всё-таки, оговорился, что нужно быть аккуратнее с использованием официальной полицейской формы одежды, за что и была наказана ученица школы. Её родителям был выписан штраф за административное правонарушение.

Свой призыв в духе: «Веселитесь, но не нарушайте!» Дудь сопроводил сожалением о решении директора школы уйти в отставку. Напротив, считает Юрий, её нужно гордиться, что воспитала таких «свободных» учеников.

Кстати, также прозвучали голоса и в защиту самой Галины Пугиной, которая, по мнению родителей, входит в число прекрасных педагогов, которых в городе можно пересчитать по пальцам.