Пенсионной реформе конец? Голикову могут уволить из-за низкого рейтинга доверия

Сегодня, 10:15

Медведев одобрил инициативу Голиковой по созданию «Новой Пенсионной реформы», по информации Deita.ru.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Татьяна Голикова подготовила законопроект, который прозвали «Новой Пенсионной реформой».

Суть закона в том, что Пенсионный Фонд, ОМС и фонд Страхования будут объеденены в одну или ряд некоммерческих организаций и казенных учреждений — некие публично-правовые компании.

Мотивом для этого стал перерасход бюджета, выделяемого на зарплаты сотрудникам фондов — на более, чем 160 тысяч сотрудников выходит 143,8 миллиардов рублей. Потому, за реформой грядут кадровые сокращения.

Совместные доходы в 3 фондах за 2019 год составят 12,3 триллионов рублей. Организацию, которая получится из их обеднения, будет лоббировать Татьяна Голикова, по информации Deita.ru.

Последствия реформы будут таковыми, что россиянам придется откладывать на пенсию из собственного кармана, как это делаю в Европе.

Однако до сих не утихают обсуждение последствий первой пенсионной реформы, инициатором которой выступал председатель правительства Дмитрий Медведев, которые оставили негативный отпечаток и на самом премьере.

Например, на днях ВЦИОМ предоставил результаты опроса о рейтинге доверия к политикам — к Дмитрию Медведеву оно упало до 7,3%.

Подобно премьеру, Голикову могут лишить должности, если доверие к заместителю председателя или даже к самом Медведеву резко снизится.

Увеличивать «денежные поборы», как в Европе, но жить на зарплаты, как в России — дело не самое простое, возможно даже, невыполнимое.

Однако положить конец «Новой Пенсионной реформе» тоже не выйдет, поскольку инициатива несет больше положительных последствий для россиян.