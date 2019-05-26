Забирай у бедных, отдавай богатым? Собянин построит элитный детсад в Новой Москве

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Образовательное учреждение появится в деревне Верхнее Валуево, изобилующей элитной недвижимостью для весьма обеспеченных москвичей.

Проблема доступности детских садов для россиян стоит весьма остро из-за повсеместной нехватки мест в дошкольных учреждениях, что не является секретом для правительства России. На фоне этого новости мэра Москвы Сергея Собянина о постройке нового детского сада в Филимонковском поселении можно лишь порадоваться. Однако жители столицы не спешат благодарить мэра.

Новое учебное заведение для самых юных жителей Новой Москвы появится, как сообщил сам Собянин, в частном секторе - деревне Верхнее Валуево. Весьма необычное место, что не отрицает даже мэр, отмечая, что такое для Москвы «редкость».

«Никто не должен возить детей в садик или школу за тридевять земель» - справедливо заметил мэр.

Однако при более внимательном и детальном изучении поселения и его построек нельзя не отметить, что слово «деревня» в привычном для всех понимании, отчасти неприменимо к нему. Напротив, данный населённый пункт смело можно отнести к элитному посёлку. Так, на территории Верхнего Валуево расположились богатые коттеджи, стоимость которых сами владельцы в среднем оценивают в несколько десятков миллионов рублей. А стоимость некоторых «переваливает» даже за сотню миллионов. То есть позволить себе жить в этой «процветающей деревне», судя по всему, может позволить далеко не каждый.

Видимо поэтому «радостная весть» Собянина весьма озадачила некоторых жителей столицы, которые не могли не поинтересоваться у мэра, скольким людям сейчас приходится возить детей в другие районы ради детских садов, которых нет у них – у простых людей. По мнению пользователей, связана такая нехватка мест и учреждений с деятельностью мэра, который «строит новые дома, офисы, торговые центры и гордится этим», но умолачивает, что одни сады закрываются, а другие не строятся.

В связи с этим возникает вполне ожидаемый вопрос, по какому принципу всё же выбиралось место для возведения учреждения? И не решил ли мэр, следуя завету: «Забирай у бедных, отдавай богатым», залезть в казну ради более обеспеченных и близких ему по духу москвичей.