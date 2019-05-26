Жадность без наказания? Водители Яндекс.Такси мошеннически забирают в 2 раза больше денег

Сегодня, 04:06

Бедному жителю России не хватило денег после поездки в такси. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Молодой человек два раза почувствовал себя обворованным после того, как воспользовался услугами Яндекс.Такси.

Наглость таксистов повергли в шок постоянного пользователя услугами данного агрегатора. Перед тем как отправиться домой после сложного трудового дня, россиянин «подбил» имеющуюся в кошельке сумму так чтобы точно хватило на все необходимые покупки сегодня. Имеющихся 450 рублей должно было хватить на оплату такси, корм любимому грызуну и на вечерний перекус себе. О том, что денег не хватает, парень обнаружил уже на кассе.

Оказывается, он по ошибке отдал водителю вместо 100 рублей, 200. Но таксист даже не заикнулся об этом, хотя поездка стоила 96 рублей. Таким образом, расстроенный пользователь «Яндекса» остался без ужина.

В службе поддержки решили этот вопрос купоном на одну бесплатную поездку, которой россиянин решил воспользоваться уже следующим утром. Однако, недоброжелательный водитель потребовал деньги за оказанную им услугу, не смотря на то, что мобильном приложении было указано, что поездка составляет 0 рублей.

В действительности - это какое-то мошенничество забирать с пассажиров в 2 раза больше реальной стоимости поездки. Служба поддержки изо всех сил старается сгладить все погрешности работы, но жадность таксистов так и остается без наказаний.