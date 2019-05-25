Проиграли из-за Путина? Россияне назвали «главную» причину проигрыша сборной по хоккею

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Если бы в составе команды был заявлен президент, Россия сейчас боролась бы за кубок, а не бронзу, уверены разочарованные болельщики.

После досадного проигрыша российской сборной по хоккею команде Финляндии, болельщики принялись искать причины поражения любимых спортсменов. В Словакию россияне собирались ехать исключительно за золотом, а теперь придется бороться за бронзовые медали. Если бы подобное случилось в футболе, игроков бы еще и похвалили, что так мало пропустили, а так – это же хоккей. Да весь мир на российских хоккеистах держится, за каждого перспективного спортсмена из РФ практически дерутся по несколько международных клубов. Некоторые разозленные фанаты спорта «настоящих мужчин» винили в поражении «зазвездившихся» игроков, не желающих «биться за рашку», дескать, зачем выкладываться с национальной сборной, когда силы нужно беречь для очередной высокооплачиваемой игры в составе иностранного клуба. Другие грешили на стечение обстоятельств и на слабую техническую подготовку хоккеистов. И только самые «сообразительные» нашли «главную» причину проигрыша.

Оказалось, что россияне проиграли из-за Путина. Недавно весь интернет облетела новость, как президент в одном матче забил в ворота противника десять шайб – такого результата не удавалось достичь ни одному из ныне играющих спортсменов. «Владимир Владимирович, где вы?», - укоризненно звали президента расстроенные фанаты.

По словам тренера сборной России Владимира Крикунова, надеяться на качественную игру россиян за третье место не стоит. Игроки деморализованы поражением и поднять их боевой дух может только проигрыш Канады. Вот если канадцы станут соперниками российской сборной, то матч будет зрелищным. Тренер винит в проигрыше слабую игру в обороне. Финны сумели подловить россиян на ошибке и воспользовались этим, сыграв на добивание. Затем противник ушел в глухую защиту, и эту стену россияне проломить уже не смогли. И лишь одно интересует болельщиков – смог бы президент привести команду к победе, или все-таки профессиональный хоккей немного не его парафия?