Федерация мошенников «Бартон фонд»: Россияне раскрыли крупную аферу с трейдингом и кредитами

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Высокая зарплата и почти никакой работы – это был лозунг махинаторов из «Москва-Сити».

Россияне раскрыли крупную аферу с трейдингом и кредитами в Москве, однако не обошлось без жертв. Одна из молодых инициативных жительниц столицы решила найти себе высокооплачиваемую работу, и, как ей показалось, ее просьбу Вселенная услышала. Девушка разместила свое резюме на известном рекрутинговом сайте, и неожиданно ей позвонили. При этом кроме адреса не сообщили ничего. Как-то замысловато рассказали о том, чем занимается организация. По их словам, офис в башне «Федерация» в «Москва-Сити» занимается трейдингом, но не было упомянуто даже название фирмы, обещавшей солидные гонорары.

Офис произвел на соискательницу приятное впечатление элитной мебелью, симпатичной секретаршей на ресепшене и горячим кофе, который подавали кандидатам. А вот толпы кандидатов девушку насторожили. И дело было даже не в том, что их много – на такую заработную плату должны были отозваться три четверти работоспособного населения столицы – а в том, что публика оказалась разношерстной: предпенсионного вида женщина, и едва закончивший школу паренек, и молодая уверенная в себе барышня-хищница, и задерганный «ботаник». Соискательницу насторожило, что компании, которая ищет лишь одного сотрудника, подходят столь разнокалиберные кандидаты – должно же быть у них хоть что-то общее?

Потом барышню пригласили в чистый и опрятный кабинет, в котором девушка с обаятельной улыбкой задала дежурные вопросы в духе «чего хотите от жизни?», «устраивает ли предложенная зарплата?», «готовы ли к командной работе?», а далее возместила о том, что после пяти дней обучения по часу в день кандидатка может приступить к работе – а в это время в коридоре стояли толпы людей. Недоверчивая москвичка порылась в Сети, почитала комментарии и по счастливой случайности наткнулась на отзыв, в котором шла речь об этой фирме «Бартон фонд». Оказалось, что в течение пяти дней «работодатели» заставляют «работника» создать счет, взять на себя кредиты, положить их на счет и потом «слить» это счет компании. Дескать, это инвестиция, вложение, которое даст плоды. К сожалению, не все оказались прозорливы, как героиня истории.

Одна из претенденток набрала кучу кредитов, чтобы «успеть заработать на выходе Великобритании из ЕС». Сообщалось, что с людьми более состоятельными проводилось «индивидуальное» обучение. Более «мелкой рыбе» мозги промывали в группе, но итог один – мошенники выкачивали с людей все, что могли, а красивый офис и разговоры об экономике и инвестициях, которые велись между «сотрудниками» - не более, чем бутафория. А вся фирма «Бартон фонд» - это, так сказать, федерация мошенников.