В обход санкций, посетители Крыма получат международный роуминг

Сегодня, 15:14

Договор был подписан с тремя странами которые не поддаются огласке из-за возможных санкций.

Глава крупнейшей крымской компании по предоставлению связи «К–Телеком» Владимир Зайцев заявил, что благодаря новому оборудованию посетители Крыма получат международный роуминг для иностранных операторов связи. На данный момент услугой международного роуминга могут воспользоваться представители только трёх стран. Название стран, получивших роуминг, держится в секрете для безопасности их политики.

Даже российские крупные мобильные операторы не осуществляют открытую деятельность в Крыму, опасаясь попасть под воздействие западных санкций.

Зайцев также заявил о готовности к сотрудничеству с большим количеством стран с гарантией их анонимности. Таким образом в обход санкций могут пойти многие страны и их операторы для более выгодной реализации своих интересов.

Благодаря этому соглашению приезжие могут, не избавляясь от своих СИМ-карт, поддерживать связь с домом и наслаждаться отдыхом.