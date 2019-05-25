Отхватит-таки? Соловьев принял вызов уральского «беса»

Сегодня, 14:36

Встреча с активистом Антоном Дербенёвым по предложению телеведущего пройдёт в ресторане «Похухоль».

Екатеринбуржец прибыл в Москву с твёрдым намерением узнать, почему Соловьёв считает бесами жителей, выражающих протест в отношении строительства храма в центре города. После знаменитого высказывания телеведущего, Антон с уральской прямотой пообещал дать обидчику земляков увесистого «леща».

Более того, Дербенёв пообещал вести прямую трансляцию встречи с Владимиром Рудольфовичем, который неожиданно принял вызов уральского «беса». Телеведущий назначил рандеву в ресторане «Похухоль» и это, судя по всему, настраивает на миролюбивую форму общения.

В Москве Антон сразу прибыл к ВГТРК, где встретился с представителями патриотической организации «Сорок сороков», которые, вопреки опасениям, пожелали удачи, пожали руки и предложили на себя принять «леща» предназначенного Соловьёву. Дербенёв вежливо отказался и заверил, что обещанное найдёт своего законного адресата.

Тем не менее, активист надеется, что обойдётся без драки и время, отпущенное для общения, будет посвящено конструктивным предложениям. Земляки продолжают болеть за Антона, в душе надеясь, что телеведущий отхватит-таки заслуженного «леща» и впредь будет осторожен в употреблении эпитетов и аллегорий.