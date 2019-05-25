Недосягаемая роскошь: Скидочные купоны «Яндекс.Такси» оказываются фальшивками – сервис недоумевает

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Активный промокод дразнит клиентов такси, так как применить его система не дает.

Двое пассажиров «Яндекс.Такси» рассказали в Twitter о странных промокодах, которые, якобы, предоставляет сервис. Опубликованные скриншоты говорят, что «Яндекс.Такси» дает две поездки со скидкой 1500 рублей при любом тарифе, если оплачивать картой. Но в итоге, заманчивое предложение выглядит как злая шутка. Система не дает воспользоваться скидкой, хотя срок действия купона не завершен. «Промокод не активирован. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки» - гласит раздражающая надпись в приложении.

Такая недосягаемая роскошь россиянам, мягко говоря, не нравится. Скидочные купоны «Яндекс.Такси» оказываются фальшивками, уверены они. Людей нервирует, что шанс сэкономить маячит у них перед глазами, но все как обычно рушит «технический сбой».

Сервис явно недоумевает от такого поворота событий. Под одной из жалоб «Яндекс.Такси» сказали интересную фразу: «Видим, что дело тут не в сроке действия, да и практики такой у нас нет». То есть, купоны не принадлежат «Яндексу»? Возможно, скидки предлагает не само такси, а сторонний сервис. При желании им воспользоваться в официальном приложении вскрываются все недочеты.

«Яндекс.Такси» нужно отдать должное: отвечают они на такие недоразумения крайне оперативно. Устранять по жалобам последствия неадекватных поступков водителей они научились. Но что, если эти скидочные купоны-фальшивки – результат взлома приложения? Если нет, то непонятно, зачем «Яндекс.Такси» так обманывать своих же клиентов со скидками. Возможно, сервис так пытается привлечь пассажиров к частому пользованию услугами такси. Россияне, правда, лучше бы увидели снижение цен на поездки, чем неработающую систему скидок.