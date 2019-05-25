«...до свидания ласковый мишка»: Путин выгонит Медведева за антинародные реформы - эксперты

Сегодня, 08:01

Доверие россиян к Медведеву оказалось «ниже плинтуса», за что он может поплатиться своим «креслом», по мнению экспертов.

По данным ВЦИОМ, рейтинг доверия к Владимиру Путину серьезно упал, впервые за 13 лет он опустился до 31,7% . Хуже того, рейтинг премьер-министра РФ Дмитрия Медведева составляет всего 7,3%, что вполне может говорить об антипатии россиян к политику.

За последние несколько лет вышли реформы и законопроекты под инициативой или с одобрения премьера, которые усилили негодование среди населения — пенсионная реформа, законопроекты пакета Клишаса, увеличение НДС и стоимости бензина, а теперь и упразднение аспирантуры, как неотъемлемою часть высшего образования.

По информации Deita.ru, Дмитрий Медведев сослался на то, что ему писали многие профессора и самолично просили о таком серьезном шаге.

Спустя несколько дней, после объявления инициативы Медведева, Владимир Путин традиционно поздравил школьников с «последним звонком», рассказав по самый главный вклад в жизни — вклад в свое образование.

В контексте всех этих факторов, тем более, что рейтинг доверия Медведева приближается к уровню доверия Бориса Ельцина в 1996 году, Путин может выгнать незадачливого политика.

«Тандем власти» — Владимира Путина сложно представить без своей правой руки премьер-министра Дмитрия Медведева, однако все может закончится весьма печально, такими темпами, Медведев может вскоре строчки из песни, посвященной закрытию Олимпиады-80:

«На трибунах становится тише, Тает быстрое время чудес, До свиданья, наш ласковый мишка, Возвращайся в свой сказочный лес».

А все из-за реформ, признанных антинародными самим население России, а как известно из Конституции, народ — это и есть власть.