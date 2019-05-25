Остальное в матрас зашьет? Бастрыкин сокращает доходы для декларирования на 5 млн рублей

Сегодня, 06:18

Доходы Бастрыкина сократились более чем на треть по сравнению с прошлым годом, что вызвало подозрение у граждан.

Главенствующий в Следственном комитете получил доход в 11,5 млн рублей, по крайней мере, такая сумма была зарегистрирована в декларации. В 2017 году после указа президента о пересчёте зарплат его доход достаточно возрос и составлял 16, 5 млн. Но сейчас наблюдается резкий спад заработка, что вызывает множество вопросов у общества, которое считает, что возможно регистрируется только часть денежных средств, а остальные «зашиваются в матрас».

Поводом для таких мыслей стало решение регистрировать свои квартиры и прочую недвижимость, вроде дач, на жену и несовершеннолетних детей. Обе квартиры общей площадью почти в 500 квадратных метров и дачи в 400, по документации принадлежат супруге. Странно, что пара не поровну поделила все имущество, будто для того, чтобы к главе семьи возникало меньше вопросов от налоговой.

Некоторые решили, что, возможно, сейчас год за годом, он будет постепенно снижать свой доход, который нужно регистрировать, а остальные суммы пропускать через другое русло. Резко снизить заработок слишком подозрительно, даже уменьшение на треть суммы не осталась незамеченной.

Помимо возможных ухищрений появилось и явное – имеющиеся автомобили и другие транспортные средства принадлежащие семье не указаны в декларации, что также порождает уйму вопросов граждан.