Пункт досмотра уже не тот. На «Сапсан» может пройти любой желающий?

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Житель города Твери со своими друзьями прошел на посадку высокоскоростного поезда не проходя никакого пропускного контроля.

Трое взрослых россиян, с рюкзаками, набитыми различными железками, спокойно прошли мимо всех пунктом досмотра. У охранников они также не вызвали никакого интереса. Впрочем, стоит отметить, что остальные желающие покататься на «Сапсане», без всякого затруднения сделали тоже самое. В таком случае, можно предположить, что на посадку может пройти любой желающий без всякого затруднения.

Оперативную работу на предпосадочном просмотре, которую компания поезда стремиться привести к 1 минуте, сотрудники решили вообще свести на нет. Недовольный и обеспокоенный происходящим, мужчина, в своем сообщении просит уделить особое внимание пунктам досмотра на вокзалах прежде, чем пройти на перрон того или иного поезда.

Стоит отметить, посадка на высокоскоростной поезд «Сапсан» осуществляется за 45 минут до его отправления. Таким образом, в случае теракта, может пострадать огромное количество людей, а с такой «отличной» пропускной системой это будет сделать не сложно.

«В общем два года назад для того чтобы пройти на борт было необходимо пройти контрольный пункт и получить у женщины отметку на билете, либо специальный талончик. Так проводник понимал, что пропускает в поезд пассажира без сюрпризов»,- рассказывает житель Твери в социальных сетях.

Отсюда следует вывод, что, пункт досмотра уже не тот, а чем проще конструкции проходных систем, тем внимательнее работают сотрудники.

Напомним, что летом, в 2017 году уже были совершены попытки теракта. Группа экстремистов планировали организовать столкновение двух «Сапсанов». Но, чудом, установленную «подножку» просто снесло защитой поезда, который по плану должен был «споткнуться» о взрывную установку и перелететь на другие рельсы.