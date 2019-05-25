«Суперджет» SSJ100 пошел на посадку с подбитым фюзеляжем

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Во время полета, выпавшим из шасси тросом, самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» повредил боковую часть судна. Сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

24 мая, в 7:40 «Суперджет» вылетел из Москвы и следовал по направлению в Ижевск. Со взлетом никаких проблем не было, на протяжении всего полета — тоже. Однако, когда самолет пошел на посадку и выпустил шасси, выпал трос заземления и начал биться о фюзеляж. Жесткий звук ударов по судну вызвали панику и беспокойство пассажиров, а также, привели в замешательство самих пилотов.

По последним данным известно, что при подготовке к взлету, после заправки самолета, работники наземных служб по своей невнимательности не отцепили этот самый трос. Обычно, чтобы снять статическое электричество, которое самолет накапливает после полета, воздушное судно с одной стороны цепляют специальным проводом, другую сторону фиксируют на заземляющем штыре на земле. Далее, трос сматывают и убирают в специальный отсек рядом с шасси.

Как известно, посадка подбитого авиалайнера прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

По какой причине сотрудники не доделали до конца свою работу, неизвестно. Но, складывается такое впечатление, что «Суперджеты» хотят окончательно «добить» и прекратить их использование.

На данный момент осуществляется полная проверка судна. Стоит отметить, что авиакомпания «Аэрофлот» не имеет никаких претензий в сторону «Шереметьево», что в свою очередь заставляет задуматься.