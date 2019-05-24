Австралия=Австрия. Сотрудница «Почты России» шокировала клиентку незнанием географии

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Сотрудники «Почты России» потеряли международное отправление из-за того, что не смогли отличить Австралийскую Федерацию от Австрийской Республики.

«Почта России» давно стала для россиян чем-то вроде третьей беды послед дураков и дорог. Утеря посылок здесь уже воспринимается как должное, а о хамском отношении персонала к клиентам ходят легенды. Однако россияне по-прежнему хотят верить в лучшее и надеются, что компетенция сотрудников «Почты России» в их конкретном случае окажется вполне приемлемой.

К сожалению, проблем в работе почтового оператора от этого меньше не становится. В частности, на днях В Подмосковье местную жительницу сотрудница «Почти России» просто таки шокировала абсолютным незнанием географии. Вместо Австралии заказное письмо отправилось в Австрию.

Женщина из Подольска пояснила на портале «Отзовик», что и раньше скептически относилась к «Почте России», но надеялась, что если она заплатит большие деньги и получит трек для отслеживания отправления, то проблем удастся избежать. Однако вышло всё как раз наоборот.

Автор утверждает, что, когда в почтовом отделении у неё спросили страну назначения, она чётко и ясно сказала «Австралия». О том, что необразованные сотрудники «Почты России» указали в сопроводительных документах «Австрия», она узнала уже дома. Вернувшись назад, женщина устроила скандал и потребовала исправить ошибку, на что получила ответ, что в этом нет ничего страшного, а её письмо дойдёт в любом случае по указанному ей самой на конверте адресу.

В итоге спустя время выяснилось, что отправление до адресата не дошло и, вероятно, где-то потерялось. В итоге женщина написала в «Почту России» заявление о поиске пропавшего отправления. В течении 90 дней сотрудники службы будут искать её письмо между Россией, Австрией и Австралией.