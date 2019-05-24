Молча и с палкой: Москвичи узнали, как защититься от агрессивных ворон

Сегодня, 09:12

Ради защиты своего потомства вороны могут напасть на человека.

В пресс-службе Мосприроды рассказали, что в мае и июне у ворон происходит период гнездования. Подросшие, но ещё не умеющие летать птенцы, выходят из гнезда и начинают изучать окружающий мир. Некоторые люди начинают проявлять любопытство и пытаются не только приблизиться к вороньему потомству, но и взять детёныша на руки.

Этого делать ни в коем случае нельзя, ведь поблизости обязательно находится кто-то из пернатых родителей, которые расценят интерес человека как угрозу и сразу же встанут на защиту птенцов. Ворона обладает достаточно мощным клювом и будет метить ударом в голову, поэтому есть опасность получения травмы.

Благодаря специалистам москвичи узнали, как защититься от агрессивных ворон. В первую очередь необходимо как можно дальше отойти от вороньего выводка, чтобы убедить птицу в своей незаинтересованности.

Если же нападение пернатого будет продолжаться, то необходимо не делать резких движений, не кричать, а молча взять палку подлиннее и выставить её вперёд. Ворона станет атаковать дальний конец палки и отвлечётся от человека. Сотрудники Мосприроды просят отнестись с пониманием к инстинктам самосохранения птиц, которые проявляют заботу о своём потомстве.