Самый плохой «Боинг» был сделан без русских: Эксперты указали на источник проблем с Boeing 737 MAX

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Boeing 737 MAX, названный многими «худшим самолетом, чем "Суперджет"», стал единственным «Боингом» в разработке которого не приняли участие отечественные инженеры.

На совсем неожиданные проблемы производства Boeing 737 MAX недавно указал американский публицист Александр Роджерс. Он отметил, что все предыдущие модели самолётов Boeing создавались с активным участием российских специалистов и изготовлённых в России деталей. 80% металла и 40% запчастей для самолётов Boeing производится в России ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Большая часть узлов и систем для Boeing разрабатывается в России, что объясняет нахождение в Москве с 200 года конструкторского центра «Боинг – гражданские самолёты».

Так же нельзя не отметить факт того, что большая часть работников концерна Boeing в области авиаконструкторства и инженерии – это русские и немцы. Вопреки репутации Boeing, как американской авиакорпорации, американцы составляют меньшинство среди работников концерна и представлены, в основном, в менеджменте.

Лишь разработка «новейшего» Boeing 737 MAX проводилась сугубо северо-американским подразделением концерна, без участия русских и немецких специалистов. Российские запчасти и комплектующие не использовались при создании нового самолёта из-за санкций, введённых против России со стороны США. В соответствии с этими санкциями приобретение российских авиазапчастей запрещено в США. Получается, что самый плохой Boeing сделан без русских, что и является причиной его катастрофичности, так как американские инженеры и конструкторы, не имеющие соответствующего опыта, просто провалили проект. Ценой провала, как обычно, оказались человеческие жизни.