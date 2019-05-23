Творожные палочки дорблю: В «Магните» покупателя чуть не убили десертом с плесенью

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Внутри годной еще минимум неделю творожной палочки обнаружили смертельную концентрацию «душка» для человека с аллергией на пенициллин.

Магазин «Магнит» снова пропиарили по-черному. Один из покупателей в Сети опубликовал снимки, изобличающие недобросовестное отношение продавцов к клиентам. Уже не раз супермаркет попадался на перебивании дат, но пока не заметно, что продавцы раскаялись.

Покупатель решил полакомиться творожными палочками, срок годности которых истекал, если верить дате, только через неделю. После плотного ужина он приступил к дегустации кисломолочного продукта и при укусе почувствовал, что сладкий десерт горчит. При внимательном рассмотрении он обнаружил на палочках голубые ворсистые участки, и понял, что ему продали заплесневелый продукт. Одно из двух: или магазин нарушил условия хранения, что годный по срокам к употреблению товар «зацвел», или дата все-таки была перебита.

Как бы там ни было, но клиент вместо популярного творожного десерта получил творожные палочки дорблю. Пользователи в комментариях пошутили, что из-за запрета на ввоз этого деликатеса из-за границы «Магнит» начал собственное производство. Вот только для покупателя с сильной аллергией на пенициллин – эта доза «дорблю» могла оказаться смертельной.