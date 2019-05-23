Он что-то знает: Мэр Владивостока напутствовал выпускников в «последний путь»

Сегодня, 16:07

Оговорка градоначальника, вероятно, заставила задуматься выпускников о своих перспективах.

Церемония «последнего звонка» в техническом лицее Владивостока запомнилась присутствующим учащимся, преподавателям и родителям сумбурной речью мэра города.

Вначале он призвал выпускников не повторять ошибок своих родителей, как будто был уже априори уверен, что папы и мамы успели «наломать дров» в своей жизни и запрограммировали своих чад следовать их неверной дорогой.

Гуменюк напутствовал детей достойно учиться и в дальнейшем, а после остаться в родном городе. Речь мэра наталкивала на мысль, что он что-то знает об утечке молодых людей после ВУЗов в другие регионы или города, но конкретизировать свои тезисы Олег Владимирович не стал.

Апогеем выступления градоначальника стал клич собрать всех выпускников города на стадионе «Авангард», чтобы проводить их «в последний путь в жизни». Присутствующие расхохотались, а Гуменюк попытался оправдаться за своё косноязычие, заявив, что все его прекрасно поняли.

Возможно, долгие годы работы на посту руководителя спортивного комитета и министра физической культуры Владивостока и Амурской области наложили отпечаток на его манеру выступать перед публикой.