Хогвартс в «Пятёрочке»: Школьникам предлагают «счастливые ручки» в помощь на ЕГЭ

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Можно выпускать такие же ручки для ипотеки, кредита, собеседования, загса, сессии и других важных событий, шутят в Сети.

В Химках посетители супермаркета «Пятёрочка» обнаружили магический способ в помощь школьникам успешно сдать экзамены ЕГЭ. На витринах появились так называемые «счастливые ручки» - якобы лучший выбор для «госов» в 2019 году. На упаковке красуется логотип ЕГЭ, однако информации о производителе этого чуда мало.

В прошлом году резонанс вокруг госэкзаменов тоже был создан вокруг пары счастливых ручек, созданных «специально для ЕГЭ». Тогда Рособрнадзор заявил, что это маркетинговый ход, к которому Министерство не имеет отношения. Судя по всему, чиновники остались не против использования ЕГЭ в целях чьего-то обогащения.

Цена на уникальный артефакт неизвестна, однако подобное явление Хогвартса в «Пятёрочке» может плохо закончиться для суеверных и любящих хайп выпускников. Ежегодно в Сети появляется масса жалоб выпускников, работы которых были неправильно прочитаны компьютером из-за того, что их ручки не соответствовали министерским нормам.

Напомним, что стрежни ручек должны быть гелиевыми, чёрного цвета и диаметром 0,5-0,7 мм. Кроме того, инструмент советуют тщательно проверять в магазине на «текучесть» чернил, исправность и отсутствие завоздушенности в стрежне. К сожалению, это не позволяет сделать маркетинговый подход умельцев, чей продукт сегодня продают школьникам в «Пятёрочке».