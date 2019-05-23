Соловьёв доболтался: Журналист из Краснодара угрожает телеведущему избиением

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Ситуация, в которой Соловьёв назвал жителей Екатеринбурга «бесами», может закончиться чем-то большим, чем просто иск в сторону пропагандиста.

Кирилл Гурьев, журналист из Краснодара, заявил о том, что намерен вызвать на дуэль главного пропагандиста страны Владимира Соловьева. В своем послании он угрожает телеведущему избиением, а также оскорбляет всех тех, кто смотрит его передачи на телевидении. Несмотря на то, что недавно «бесами» Соловьев называл всех тех, кто выступает против храма в Екатеринбурге, сложилось так, что на тропу войны с ним встал журналист из южной столицы России.

В своем открытом письме Гурьев вызывает тележурналиста на дуэль и заявляет, что тот позволил себе серьезные оскорбления в адрес жителей Екатеринбурга, а потому называет его «примитивным и поверхностным», отмечая, что думающее население уже давно не смотрит его передачи и каких-либо открытых писем он недостоин. Однако, ситуация сложилась таким образом, что Соловьев перешел границы, а потому Гурьев потребовал «сатисфакции».

Как закончился ситуация предсказывать пока сложно, но можно отметить, что Соловьев однозначно доболтался, потому как все указывает на то, что оскорбление екатеринбуржцев будет стоить ему слишком дорого. Ранее уже говорилось о том, что местный адвокат планирует подать против него серьезный иск, теперь же в дело вмешались уже те, кто хочет с ним публичной драки. Подобные вещи говорят именно о том, что народ от его провокаций откровенно устал. Проблема лишь в том, что сам Соловьев этого, по всей видимости, не понимает, а потому продолжает гнуть свою линию, утверждая, что приедет в Екатеринбург «гонять чертей».