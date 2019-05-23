Путин не указ? Владелец «китовой тюрьмы» отказался прекращать мучения косаток и белух

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Животные - моя собственность, и решения об их выпуске я не принимал и принимать не собираюсь, заявил гендиректор компании-отловщика «Афалин» Алексей Решетов.

За судьбой 11 краснокнижных косаток и 87 белух, заточённых в «китовой тюрьме» в Приморье уже около полугода, следит всё мировое сообщество, Greenpeace и звёзды мировой величины. Однако, по всей видимости, животные так и погибнут в неволе по прихоти генерального директора компании «Афалин» Алексея Решетова, по мнению которого все пленённые живые существа являются его собственностью.

Как заявил Решетов, вопрос о выпуске косаток может ставиться только после лишения его прав собственности. При этом мужчина чётко дал понять, что освобождать животных от мучений совсем не входит в его планы, а президент России ему не указ.

Примечательно, что правительство, демонстрировавшее бурную деятельность вокруг заточённых косаток и белух в то время, когда история получила огласку и привлекла внимание всего мирового сообщества, пока не предпринимает ровным счётом никаких действий для осаждения зарвавшегося бизнесмена. Несмотря на то, что вопрос об освобождении косаток был взять на особый контроль Администрацией президента России, страданиям животных до сих пор не положен конец.

Всё это время ведётся расследование в отношении компаний-отловщиков, затягивается судебный процесс. При этом экологи давно уже бьют тревогу из-за стремительно ухудшающегося здоровья косаток и белух, а также гибели нескольких особей. Но, как уверяют хозяева «тюрьмы», «пленники» прекрасно себя чувствуют и радуются людям, а исчезновение трёх животных связано вовсе не с их гибелью, а с «побегом».

Остаётся лишь надеяться, что Владимир Путин, некогда лично раздававший указы по данному вопросу, услышит господина Решетова и сделает то, что действительно правильно – лишит его тех самых прав собственности.

Страшно осознавать, что пока во всём цивилизованном мире идёт борьба за сохранение животных и ограждение их от насилия со стороны человека, в, казалось бы, развитой России ещё живут и процветают такие «важные» и влиятельные люди, искренне считающие живых существ собственностью, которой они могут распоряжаться по своему желанию.