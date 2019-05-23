«Топаю домой с чем-то за щекой»: Почта России предоставляет россиянам любые услуги, кроме почтовых

Сегодня, 09:28

Клиенты вынуждены подрывать собственное здоровье при длительном ожидании в очередях, результат же остаётся нулевым.

Теперь Почта России угрожает здоровью клиентов — в длительном ожидании люди жалуются на недомогание и начинают терять сознание. Отзывы в сети о работе популярной службы доставки почтовых отправлений редко когда отличаются благодушием. В основном недовольные россияне пытаются привлечь представителей компании к ответу. Клиентов возмущает, что в отделениях Почты России можно увидеть всё, кроме самого главного — предоставления почтовых услуг. В результате, как метко заметил один из недовольных граждан, отчаявшимся получить свои посылки россиянам приходится «топать домой с чем-то за щекой».

Другие пользователи сети соглашаются с данной точкой зрения, отмечая, что теперь в почтовых отделениях можно увидеть в продаже и алкоголь. Почта России, вероятно, переживает не лучшие времена, если пытается заработать, в том числе и на продаже продуктов? Многие клиенты отмечают, что почтовые отделения превратились в ларьки из 90-х.

И это всё на фоне того, что из шести окошек может работать лишь одно, и аппарат безналичной оплаты услуг не подаёт признаков жизни.

Вероятно деньги, выделенные на развитие Почты России, следует направить на улучшение сервиса, расширение штата и повышение квалификации работников, иначе клиенты будут говорить что-нибудь похлеще, чем «Почта России — приди и умри».