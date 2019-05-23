«Зловоние Медведева»: Воронеж встретил главу Правительства РФ недовольством

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Жители города жалуются на невыносимый фекальный смрад, установившийся после визита премьера.

21 мая состоялся визит Дмитрия Медведева в Воронеж, где он обсудил вопросы развития сельского хозяйства с главой региона. Однако, данный визит запомнился жителям Воронежа не только протокольными встречами главы региона с главой Правительства России, но и менее официальными событиями, которые привлекли к себе гораздо больше внимания россиян.

Согласно утверждениям жителей Воронежа в социальных сетях, после визита Дмитрия Медведева в Воронеж, город затопила волна отвратительного запаха гниющих фекалий, которая кочует по районам миллионного города. Появление этого запаха многие воронежцы напрямую увязывают с визитом Дмитрия Медведева.

Кроме того, что город вынужден терпеть «зловоние Медведева» воронежцы отмечают, что в день визита им пришлось отстоять в многочасовой пробке, организованной ради проезда премьерского кортежа. Самому же Медведеву воронежские пользователи социальных сетей активно советуют навестить город ещё раз и вдохнуть полной грудью его «свежий» воздух.

Помимо того, что Воронеж встретил главу Правительства РФ недовольством из-за проблем с автотранспортом и экологической обстановкой, многие воронежцы припомнили главе правительства пенсионную реформу, повышение налогов, рост цен на бензин и продукты питания. Эти вопросы уже достаточно давно являются кризисными для современного российского общества, провоцируя различные по радикальности оппозиционные взгляды и мнения.

Таким образом, получается, что все разговоры об отвратительном запахе в Воронеже лишь являются предлогом, для выражения народом своего недовольства политикой действующего правительства страны.