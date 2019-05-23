Forbes не продается, Forbes покупается. В рейтинге самых «перспективных россиян» нашли содержанку

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26-летняя Галина Дегтярёва из топ-30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes получила место в рейтинге с помощью богатого папика, уверен её старый знакомый.

Американский финансово-экономический журнал входит в число самых авторитетных и известных экономических изданий мира и славится своей непредвзятостью и неподкупностью. Впрочем, в отношении последнего у читателей возникли большие сомнения после публикации рейтинга «30 до 30», в который были включены самые перспективные россияне моложе 30 лет.

Одной из перспективных представительниц своей страны в рейтинге Forbes стала 26-летняя прекрасная фея Галина Дегтярёва, которая трудилась, не покладая рук, в поте лица днём и ночью как можно судить по списку её достижений, преподаванию в МГУ и красноречиво обозначенному основному месту работы - «Газпром-медиа Холдинг». Можно сказать, Юлий Цезарь в женском обличии и настоящее чудо света. Однако, как утверждает её бывший однокурсник, знакомый с некоторыми аспектами её личной жизни, ничего чудесного в «успехах» девушки, описанных именитым изданием, нет. По его словам, уже со времён студенчества Галина тесно контактировала с «богатыми папиками». По этим причинам молодой человек связал появление старой знакомой в списке Forbes именно с её личными предпочтениями в выборе партнёров, которые могли не только содержать свою пассию, но и проложить своей пассии дорогу к вершинам крупнейшего медиахолдинга или, что даже более вероятно, просто-напросто оплатили попадание девушки в рейтинг Forbes.

Как сообщает само издание, в выборе 30-ти самых перспективных россиян участвовали экспертный совет, редакция журнала и читатели. В издании также подчеркнули, что данный рейтинг никоим образом не связан с демонстрацией доходов, во что, конечно, довольно тяжело поверить.

Самое авторитетное в мире издание может и не продаётся, но отлично, по всей видимости, покупается.